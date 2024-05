Mise en place du plan d’urgence de prévention et de sécurité routières : Le président Diomaye presse les Fds

Après avoir présenté ses sincères condoléances aux familles qui ont perdu leurs membres lors du dramatique accident de la route survenu le jeudi 25 avril 2024 sur l’axe Koungheul-Koumpentoum au village de Yamong, le président de la République a donné quelques instructions.







Le Président de la République a ainsi demandé, aux ministres en charge des transports terrestres, de la gendarmerie et de la police nationale de proposer, sous la supervision du Premier Ministre, un plan d’urgence de prévention et de sécurité routières qui sera exécuté dans toute sa rigueur et dans les meilleurs délais.







Le Chef de l’État, en outre, a instruit le ministre en charge des transports terrestres, de procéder à l’évaluation des actions de l’Agence nationale de Sécurité routière (ANASER) et à l’ajustement de ses interventions en terme de sensibilisation et d’accompagnement des acteurs des transports publics, notamment les chauffeurs.