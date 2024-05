Rationalisation des dépenses fiscales, réduction de la vulnérabilité de la dette : L’État du Sénégal suit les recommandations du FMI

Du 25 avril au 3 mai 2024, la mission du Fonds monétaire internationale (FMI) conduite par M. Edward Gemayel a séjourné à Dakar pour faire le point sur les développements économiques et

politiques récents et jeter les bases de discussions de la seconde revue du programme.



La mission du FMI note que « les perspectives économiques sont favorables et la croissance économique pour 2024 est maintenant projetée à 7,1 % contre 8,3 % auparavant, reflétant une activité économique impactée au premier trimestre par le contexte électoral et un démarrage retardé de la production de gaz jusqu'en décembre 2024 ».

Dans ses conclusions, elle estime que les données préliminaires pour la fin de l'année 2023 indiquent que le programme soutenu par le FMI reste globalement sur la bonne voie. Toutefois, pour atteindre l'objectif de déficit budgétaire de 3,9 % du PIB fixé pour la fin de l'année 2024, il faudra prendre des mesures ambitieuses pour rationaliser les dépenses fiscales et améliorer l'efficacité des dépenses.



Selon le FMI, l’accent doit être davantage mis sur les réformes structurelles, portant sur la révision de la formule de détermination des produits pétroliers et la réalisation d'un audit de la compagnie d'électricité Senelec afin de mettre en œuvre une nouvelle grille tarifaire pour l'électricité, avec un tarif social pour les ménages vulnérables. En outre, les autorités progressent dans les mesures visant à sortir le Sénégal de la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI).



Le Fonds monétaire international estime que lÉtat du Sénégal a réaffirmé son engagement à poursuivre le programme actuel soutenu par le FMI. « Les autorités du Sénégal reconnaissent que les principaux piliers du programme s'alignent sur leurs propres objectifs stratégiques, à savoir : améliorer la résilience budgétaire et réduire les vulnérabilités de la dette, renforcer la gouvernance, promouvoir la transformation structurelle de l’économie et renforcer la résilience au changement climatique , a fait savoir l’équipe de Edward Gemayel au terme de sa mission au Sénégal.