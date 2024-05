Abdoulaye Diouf Sarr: « C’est avec le sentiment du devoir accompli que je quitte la Direction Générale du FONSIS... »

La composition du nouveau régime Diomaye-Sonko prend forme de jour en jour. En effet, les nominations à la tête des services et directions de l'État s’enchaînent à chaque rencontre du gouvernement nouvellement élu. Le dernier en date, celui du Conseil des Ministres exceptionnels qui s’est tenu, hier jeudi 02 mai 2024.



La direction du FONSIS où Abdoulaye Diouf Sarr occupe le fauteuil n’a pas échappé au débroussaillage du "MACKY".

Le désormais ex Directeur Général du Fond d’investissement Souverain Abdoulaye Diouf Sarr dit être satisfait de son séjour à la ladite direction.



« C’est avec le sentiment du devoir accompli que je quitte la Direction Générale du FONSIS. Sentiment empreint d’une sérénité particulière avec notamment la nomination du Directeur Général Adjoint à la tête de la structure. Mon dévoué jeune frère Babacar Gning qui m’a démontré sa compétence tout au long de notre fructueuse collaboration. Je me réjouis de cette promotion interne, qui j’en suis persuadé, sera le premier pas vers le parachèvement des nombreux chantiers entamés ensemble jusque-là », confie-t-il.



L’ancien ministre de la santé à formuler des vœux à l’endroit de son successeur.

« Je lui souhaite bonne continuation aux côtés de tous les agents sans exception, avec lesquels nous avons cheminé dans la rigueur et le professionnalisme sous-tendus par une harmonie fraternelle. Je remercie par la même occasion tous mes collaborateurs de cette dernière décennie, au cours de mes différentes missions pour leur dévouement et engagement à mes côtés », déclare t-il.