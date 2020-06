Tambacounda / Sur les traces de la Covid-19 : « Nous avions 85 cas positifs et 963 contacts suivis dans la région " (Dr Tidiane Gadiaga, MCD)

Depuis ce 13 juin 2020, la région de Tambacounda n'a plus de malade de la covid-19. Mais que ce fut long et difficile avant d'aboutir à ce résultat. En effet, la région comptabilisait 85 cas confirmés de la covid-19, avec 63 cas dans le département de Goudiry et 22 dans le département de Tamba. Tous les malades ont été gérés au Centre de traitement des épidémie (CTE). Pendant cette période, ce sont 963 contacts dont 560 à Goudiry et 403 à Tambacounda, qui étaient suivis dans la région. Aujourd'hui après un peu plus de deux mois de lutte, la région n'a donc plus de cas officiel de covid-19. Mais pour le Dr Tidiane Gadiaga, Médecin Chef du District Sanitaire de Tamba, « même si aujourd'hui, nous n'avons plus de cas, il nous continuer à rester vigilants. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons respecter les gestes barrières »