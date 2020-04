Tambacounda/Covid-19 : Les mesures fortes du gouverneur de région.

Comme nous vous l'annoncions, la région de Tambacounda vient d'enregistrer son premier cas de covid-19.

Le malade est situé dans l'arrondissement de Boyingal Bamba dans le département de Goudiry. Sitôt les résultats connus, le chef de l'exécutif régional, a pris des mesures draconiennes, pour limiter au maximum la propagation du virus.

En plus de l'interdiction de circuler entre les villes du département et en dehors, le Gouverneur Oumar Baldé, a envoyé sur les lieux, les services d'hygiène pour désinfecter et la maison du malade et même tout le village, avant de désinfecter le centre de santé ayant accueilli le patient sis à Goudiry.

En outre, le gouverneur Baldé a décidé d'isoler totalement le village du reste du département. Il a été mis en isolement et tout le village confiné. Il a, à cet effet, instruit la gendarmerie de veiller à l'application de cette mesure. Le gouverneur de Tambacounda semble décidément en guerre...