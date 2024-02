Tamba / Report de la présidentielle : l’APR salue l’appel au dialogue pour des élections inclusives, transparentes et démocratiques

L’Assemblée nationale a adopté hier 5 février, le report de l’élection présidentielle initialement prévue le 25 février au 15 Décembre 2024. Cela fait suite à la décision du chef de l’État Macky Sall qui a signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023, portant convocation du corps électoral.



La Coordination départementale de l’APR de Tambacounda et l’ensemble de ses Coordonnateurs appuient sans réserve la décision du Chef de l’État de reporter l’élection présidentielle du 25 février 2024 suite aux accusations de corruption à l’endroit des membres du Conseil Constitutionnel et également sur la binationalité de candidats à la présidentielle.



La Coordination, sous la houlette de Mame Balla Lo, félicite l’Assemblée Nationale pour sa décision instituant la Commission d’enquête parlementaire et également pour le vote de la proposition de loi actant le report de l’élection.

La Coordination apporte son soutien total et indéfectible au Chef de l’Etat et le félicite pour son appel au dialogue pour des élections inclusives, transparentes et démocratiques...