Tabaski/ Linguère : En tournée au foirail de Dahra, le ministre Secrétaire d'État, Alpha Ba présage des moutons à suffisance

Dans sa pratique traditionnelle à chaque veille de Tabaski , le gouvernement du Sénégal, par l'entremise du ministre Secrétaire d'État aux coopératives et l'encadrement paysan, Alpha Ba accompagné d'une très forte délégation, a effectué ce dimanche une tournée au marché à bétail de Dahra Djolof.



Lors de la visite,le ministre secrétaire d'Etat Alpha Ba , très satisfait, rassure et présage des moutons à suffisance vu le nombre impressionnant de têtes retrouvées au foirail de Dahra. A l'occasion, Alpha Ba n'a pas manqué de remercier les autorités administratives notamment le Préfet de Linguère et les services déconcentrés de l'Etat, les éleveurs ,le maire de Dahra Samba Ndiobene Ka .



Parlant des autorités municipales, le Secrétaire d'État Aloha Ba a salué le travail de l'édile de Dahra par rapport au <<Daral>> s'il existe ,c'est qu'il y a une commune qui a accepté de l'accueillir en mettant ses moyens pour la bonne marche du foirail a t-il précisé.



" Le marché à bétail de Dahra Djolof est un milieu spécifique et particulier pour le ministère de l'élevage car c'est l'un des marchés qui concentre la principale production locale en moutons ", a constaté le secrétaire d'Etat, Alpha Ba.



Ainsi, poursuit-il ," cette production locale en moutons est l'une des ambitions de l'Etat du Sénégal pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire qui a pour socle la souveraineté en moutons ", a laissé entendre Mr Ba.



A l' en croire, cette production locale va alimenter le marché de Dahra pendant la Tabaski mais aussi et surtout garantir les besoins nationaux en moutons de manière continuelle a rappelé le ministre Secrétaire d' État. Le département de Linguère, zone par essence sylvo pastorale, Alpha Ba promet de renforcer le dispositif pour booster le secteur de l'élevage , accompagner les éleveurs dans leurs différentes activités.



Cependant le ministre Secrétaire d' État Alpha Ba a invité les éleveurs du Djolof à rembourser la dette de plus de 600 millions de nos francs au Fond de Stabulation (FONSTAB) gage de pouvoir bénéficier d'autres financements. D' où, cet appel lancé aux responsables des éleveurs du département de Linguère de sensibiliser leurs membres afin que la dette soit payée.



Très conscient de l' appel d' Alpha Ba, le président du foirail de Dahra El Hadji Nguessory Ka , invite les éleveurs concernés à honorer le remboursement non sans soulever une doléance majeure à savoir le manque d'aliments de bétail au niveau du " Daral" de Dahra.



Il faudra punir le vol de bétail qui hante le sommeil des professionnels du bétail dans le milieu où des polices municipales seraient la bienvenue dans bon nombre de localités.



Une autre préoccupation des éleveurs du Djolof: la santé animale soulevée par le président de la maison des éleveurs du département de Linguère Mamadou Bohoum Sow qui a déclaré devant Alpha Ba l'existence de nouvelles maladies qui frappent en ce moment le bétail.



La responsable des femmes éleveurs du département de Linguère, Awa Alassane Sow ,très satisfaite de la tournée, dira que l'Etat du Sénégal a toujours accompagné les éleveurs.



Dans tous les cas, si la visite du Secrétaire d'État Alpha Ba est marquée par une satisfaction totale des éleveurs dans le département de Linguère. Ce dernier a annoncé l'arrivée de 60 tonnes d'aliments de bétail, un don destiné aux éleveurs engagés pour la fête de la Tabaski.