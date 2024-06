Tabaski 2024: Le message du porte-parole de la présidence, Ousseynou LY à l’endroit du peuple palestinien

Le ministre conseiller, Ousseynou LY a effectué ce lundi la prière de l’Aïd-Al-Kabiir à la grande Mosquée de Dakar avec le chef de l’Etat accompagné d’autres membres du gouvernement. Le porte-parole de la présidence de la République, à l’occasion de la Tabaski, renouvelle ses vœux à tous les Sénégalaises et Sénégalais, d’ici et de la Diaspora, et à toute la Oummah Islamique.







Le coordonnateur de Pastef de la Médina a profité de cette fête qui réunit tous les musulmans du monde, pour lancer un appel pour le peuple palestinien. « Puisse Allah agréer nos prières et répandre partout la paix. Qu’Il veille sur nos frères et sœurs Palestiniens et apaise tous les foyers de tension dans le monde » sollicite le porte-parole de la présidence.