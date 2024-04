Tabaski 2024 : Le PM Ousmane Sonko assouplit les restrictions pour un bon approvisionnement en moutons

Les préparatifs de la fête de Tabaski 2024 vont bon train. Dans une circulaire dont Dakaractu a une copie, il est signifié que le Président de la République a donné instruction au gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour la bonne organisation de la fête.



Le Chef de l’Etat a demandé à veiller à satisfaire la forte demande par un approvisionnement correct du marché en moutons par la mobilisation de l'offre nationale et, de l'importation à partir des pays de la sous-région, notamment, du Mali et de la Mauritanie.



Ainsi, des mesures ont été prises pour la période du 19 avril au 02 août 2024 : l'assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant des moutons à destination du Sénégal ; l'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski ; l'autorisation de la présence, à bord de chaque camion, de trois (03) bergers chargés de la surveillance des animaux transportés.