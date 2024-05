Tabaski 2024 / Conseil interministériel : "Les prix moyens de la viande de mouton et de bœuf ont drastiquement augmenté de 2014 à 2023", (Ousmane Sonko)

S'exprimant à la fin du conseil interministériel sur la préparation de la fête de Tabaski, le chef du gouvernement a regretté la cherté de l’aliment de bétail, de produits maraîchers, notamment de l’oignon et de la pomme de terre parfois introuvables, du fait d’une production insuffisante, mais surtout d’un manque criard d’infrastructures de stockage et de conservation.



Ainsi, il soutient, qu'ils vont y remédier au cours des prochains mois et années, en passant en revue les contraintes structurelles à lever pour assurer une hausse importante du cheptel national et son amélioration qualitative en termes de productivité. "Le constat est qu'en réalité, nous continuons à être extrêmement déficitaires. Ce qui se ressent au niveau des marchés. Selon les données de l'ANSD, les prix moyens de la viande de mouton et de bœuf ont drastiquement augmenté de 2014 à 2023. On parle de la Tabaski qui dure au maximum 3 jours, alors que sur le reste de l'année, les 362 jours les Sénégalais continuent à acheter de la viande et du lait et à s'approvisionner en d'autres produits découlant de l'élevage", a déploré Ousmane Sonko.