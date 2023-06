Tabaski 2023 : 2200 tonnes d’aliments de bétail ont été mis à disposition des opérateurs (Gouvernement)

A moins de 10 jours de la fête de la Tabaski, le besoin en mouton se fait de plus en plus pressant. Pour le Sénégal, l’Etat a déjà mis en place des mécanismes d’assouplissement pour permettre aux vendeurs de procéder à un bon approvisionnement.



Ce matin, les ministres Abdou Karim Fofana et Samba Ndiobene Ka ont fait face à la presse pour partager les stratégies adoptées par le gouvernement en perspectives de cette fête. Le ministre Samba Ndiobene Ka, représentant du ministre de l’élevage Amadou Bâ, estime qu’il y avait trop de contraintes notamment vis-à -vis de l’extérieur. Mais après l’arrêté ministériel pour faciliter l’accès au mouton, il y a eu l’exonération des droits et taxes, l’assouplissement des contrôles au niveau des corridors, la mise en place de systèmes pour la subvention de l’alimentation du bétail. Ainsi, en 2023, 2200 tonnes d’aliments de bétail ont été mis à disposition des opérateurs et subventionnés à 50% pour permettre à tous les opérateurs d’accéder à l’aliment de bétail. Ceci, précise le ministre, permettra également à tout Sénégal quelle que soit sa bourse, d' accéder au mouton.