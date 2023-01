TRIBUNAL DE MBACKÉ - Il abusait sexuellement de la fille mineure de son amie

Ce jeudi, le tribunal départemental de Mbacké a connu deux affaires de viol sur mineures. Attrait à la barre, N Ndiaye, âgé de 28 ans, n’a pas trop fatigué le juge reconnaissant avoir entretenu une relation amoureuse avec K Sanké âgée de 16 ans. Le détenu était ami avec la mère de K Sanké. Il venait fréquemment dans leur maison pour rendre visite à cette dernière. C’est alors qu’il abordait la fille jusqu’à avoir des relations sexuelles avec elle à l’insu de la maman. Face au juge, le délinquant n’a pas contesté les faits «On a eu des relations sexuelles à maintes reprises »..Sous l’effet de la peur, K Sanké n’a jamais osé révéler son drame à sa maman. Elle choisira d’en parler à sa meilleure amie. Cette dernière, après avoir écouté les confidences de son amie, a jugé nécessaire d’en parler avec une sage femme qui a prévenu la maman de la victime. C’est ainsi qu’une plainte a été déposée au commissariat.

Le procureur, dans son réquisitoire a précisé qu’au départ la partie civile avait porté plainte pour viol et pédophilie alors qu’il s’agissait plus d’un détournement de mineure . Il estime que le prévenu N Ndiaye est coupable des faits et a souhaité la condamnation de ce dernier. Ainsi, après des heures de plaidoiries, le tribunal d’instance de Mbacké a rendu son verdict en condamnant le présumé coupable à une peine de 3 mois de prison ferme. En plus de cette peine, le prévenu est contraint d’allouer à la victime une somme d’un million francs de dommages-intérêts.