TRIBUNAL DE DAKAR – SCANDALE, DÉSIR ET DÉSISTEMENT : « Vérifie ton statut, tu verras tes nudes » , quand l’amour tourne au chantage numérique

Le Tribunal des flagrants délits de Dakar a été, hier, le théâtre d’un feuilleton judiciaire mêlant passion trahie, vengeance virtuelle et retournement inattendu. Thierno Issa Sy, émigré sénégalais, accusé d’avoir diffusé des vidéos intimes de son ex-fiancée sur WhatsApp, a finalement été relaxé, grâce à un désistement de dernière minute de la plaignante, Déguène Ndiaye. Une affaire aussi sulfureuse qu’opaque, rapportée en détail par L’Observateur.Tout commence par une histoire d’amour apparemment sérieuse. Thierno Issa Sy et Déguène Ndiaye, fiancés, étaient à un pas du mariage. Mais après avoir quitté le pays pour l’Europe, Thierno épouse une autre femme sous le régime de la monogamie, excluant toute union future avec Déguène. Sentant la trahison, cette dernière coupe les ponts, bloquant son ex sur tous les réseaux.Mais l’homme ne lâche pas prise. Il réapparaît des mois plus tard, insistant pour raviver une relation que Déguène considère comme définitivement close. Et c’est là que tout bascule.D’après les premières déclarations de la plaignante à l’enquête préliminaire, Thierno aurait conservé et enregistré à son insu des vidéos intimes, captées via Snapchat ou durant des appels vidéo. « Il filmait avec un autre téléphone… parfois même, il enregistrait nos appels sans que je le sache », a-t-elle affirmé.Elle ajoute que son ex-compagnon aurait ensuite utilisé ces contenus sensibles pour faire pression sur elle : « Il m’a écrit : “Vérifie ton statut, tu verras tes nudes.” » Des propos glaçants, qui motivent sa plainte pour collecte illicite de données à caractère personnel, diffusion de contenus obscènes, violences et voies de fait.Mais lors du procès tenu hier à Dakar, le scénario change du tout au tout. Devant le juge, Déguène Ndiaye revient sur ses accusations. Dans une lettre de désistement, elle affirme désormais que les vidéos ont été envoyées volontairement à Thierno Issa Sy, qu’il n’a jamais publié de contenu intime dans ses statuts WhatsApp, et qu’il ne l’a pas enregistrée à son insu.Ces déclarations contredisent totalement ses propos initiaux. Le procureur, étonné par ce virage, tente de la confronter à ses précédents témoignages. Rien n’y fait. La jeune femme reste sur sa nouvelle position, visiblement décidée à ne pas enfoncer son ex-compagnon.De son côté, Thierno Issa Sy nie catégoriquement toute intention malveillante. Il parle d’une relation consentie, dans laquelle certains moments d’intimité ont été immortalisés à la demande de la jeune femme. Son avocat, Me Ousseynou Ngom, n’hésite pas à évoquer un acharnement basé sur une déception sentimentale, et demande la relaxe pure et simple de son client.Au terme des débats, le Tribunal a tenu compte de la lettre de désistement et des déclarations atténuées de la partie civile. Thierno Issa Sy a été relaxé, sans peine ni dépens.