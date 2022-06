TOUBA : Visite d’une délégation de l’AFP au Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

Le khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a reçu dans sa résidence privée de Darou Miname à Touba, une importante délégation de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP), porteuse d’un message du Président Moustapha Niasse.



Conduite par Monsieur Mbaye Dione, Secrétaire général de la coordination Régionale de l’AFP de Thiès et Maire de la Commune de Ngoundiane, la délégation à été introduite par Serigne Moustapha Mbacké Lakram, un ami du Président Moustapha Niasse.



La délégation comprenait entre autres, Messieurs Cheikh Bamba Sall, Conseiller Spécial du Président de l’Assemblee nationale, Alassane Mbaye, Maire de Porokhane, l’Ambassadeur Badara Ba, Conseiller du Président Niasse, Babacar Ndiaye et Matar Niang, Responsables de l’AFP dans la ville de Thiès.

Au nom du Président Moustapha Niasse, le Maire Mbaye Dione a transmis au Saint homme, les salutations les plus cordiales et l'a remercié pour l’accueil chaleureux qu’il a réservé à la délégation du parti.



Il a surtout demandé au Marabout de continuer à prier pour la paix et la stabilité dans le pays surtout dans un contexte de veille d’élections législatives et pour un hivernage prospère. Avant de formuler des prières pour la délégation et pour le Président de l’Assemblee nationale qui va bientôt terminer sa mission bien accomplie à la tête de la deuxième institution du Pays depuis dix ans, le Saint Homme a réaffirmé son estime et son amitié envers le Président Moustapha Niasse, qui remontent à bien longtemps.



Avant de se rendre à Touba, la délégation de l’AFP est passée par Darou Mousty pour présenter les condoléances du parti à la famille de Serigne Moustapha Mbacké, premier Khalife de Mame Thierno Birahim Mbacké, qui était un grand ami du Président Moustapha Niasse et qui est décédé il y’a quelques semaines...