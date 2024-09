TOUBA - Une pluie immense prend en otage des quartiers entiers, affaisse une maison à Keur Niang… Des enfants dans les décombres sauvés par le voisinage

C’est le déluge ! À Touba, la pluie fait encore des dégâts énormes . Des centaines de maisons sont nuitamment abandonnées par des familles . Les quartiers les plus touchées sont Janatu , Ndamatou, Sam, Nguiranène, Guédé , Keur Niang etc….

Justement à Keur Niang, c’est la moitié d’une maison qui s’est affaissée non loin du célèbre bassin de stockage des eaux pluviales à quelques mètres de « Jakaay Muumëh ». Sur place , on remarque que c’est la partie de la concession qui abrite le salon et deux chambres contiguës qui ont cédé. Malencontreusement , l’alerte a été tardivement donnée qu’il y’avait des occupants dont des enfants . C’est ainsi que le voisinage a accouru . Finalement, c’est avec une chance immense que leurs vies ont été sauvées.

Au moment où ces lignes sont écrites , on confie qu’il resterait dans les décombres un locataire coincé. Les éléments des sapeurs pompiers viennent d’arriver sur les lieux. On y verra plus clair incessamment.

À Janatu, jakaay Serigne Saliou , c’est le même tracas. Des dizaines de familles sont obligées de vider les lieux et l’ensemble de leurs vivres englouties par les eaux.

Les populations invitent les autorités à vite réagir . L’association Touba Ca Kanama a déjà déclenché son « opération Wallu ». Situation à suivre …