TOUBA - Un puits dégage du gaz… Des experts attendus incessamment sur les lieux

Une découverte assez surprenante vient d’être faite dans le village de Maél dans la commune de Touba- Mosquée non loin de Taïf et Kayré Mbaye. En effet, un puits dégage du gaz depuis quelques moments. Ce qui a très vite alerté les populations qui ont informé les autorités administratives et politiques dont le Président du conseil départemental de Mbackè Serigne Fallou Mbacké .

Nos radars de nous signaler qu’une mission de Petrosen est incessamment attendue sur les lieux. Affaire à suivre…