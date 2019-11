TOUBA / Un fils de Serigne Fallou propose à ceux qui le peuvent d’aller inonder la prison si Cheikhouna Guèye est condamné.

Imam à Touba et plus précisément à Touba Aaliyah, Serigne Ahmadou Rafa'i Mbacké compte s'impliquer personnellement dans le combat mené par les maîtres coraniques et autres chefs religieux pour la libération de Serigne Cheikhouna Guèye, du nom de ce marabout accusé d'avoir maltraité ses jeunes élèves pour les empêcher de fuguer.



Le fils de Serigne Fallou Mbacké, ancien Khalife Général des Mourides, profitera de son khoutba de ce vendredi pour appeler les Sénégalais musulmans qui partagent son opinion sur la question, à aller inonder le 4 décembre prochain le tribunal de Louga pour, dit-il, " faire savoir à Serigne Cheikhouna qu'il y a des gens derrière lui et prêts à le soutenir quoiqu'il leur en coûte ". Mieux, il ira même plus loin en demandant à ceux qui répondront à son appel d’aller croupir en prison si le juge décide de garder le fils de Ndiagne derrière les grilles. " Qu'on nous mette tous en prison et ainsi nous nous tiendrons compagnie les uns les autres", conclura t-il...