TOUBA- Un adulte lynché pour avoir été surpris en train d’égorger un enfant … L’enfant entre la vie et la mort

Un drame d’une inouïe violence s’est produit ce vendredi à Touba non loin de la station SGF à Yoonu Darou un peu après la prière du tisbaar . Un adulte a été surpris, couteau à la main en train d’égorger un enfant . Heureusement pour sa victime, l’homme n’a pas réussi à achever son acte criminel. Du côté de la famille de ce dernier , on a toute de suite saisi la balle au rebond pour confier que le monsieur souffre d’une démence qui le conduit parfois à être violent. Lui et l’enfant sont présentement aux soins à l’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba.