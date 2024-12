TOUBA - Touba Ca Kanam a formé et renforcé les capacités psychopédagogiques d’un total de 1500 « seriñ daara » pour sécuriser des enfants

L’association Touba Ca Kanam a clairement pris la responsabilité sur elle de juguler les impairs et scandales notés au niveau des écoles coraniques et directement liés au manque de formation pédagogique et psychologique des « seriñ daara ». Cette dynamique est enclenchée depuis plusieurs années et elle s’opère sous le ndigël du Khalife Général des Mourides.



Serigne Saliou Diakhaté, Président de la commission scientifique et culturelle de Touba Ca Kanam, de confier au terme d’une cérémonie de remise de diplômes organisée dans la salle de conférences du CCAK, que l’idée est d’aider les gérants d’écoles coraniques à acquérir des aptitudes pédagogiques solides, à savoir enseigner le « Tajwit » correctement, à mieux appréhender son environnement immédiat et à maîtriser la législation qui encadre le métier. Ils ont été, par ailleurs, encadrés dans le domaine médical afin de leur permettre de prodiguer des soins primaires aux enfants, le temps de les acheminer vers les structures médicales en cas de maladie.

Sous ce chapitre, 278 nouveaux récipiendaires ont été célébrés au terme d’une session de formation animée en collaboration avec l’Inspection de l'enseignement et de la formation de Mbacké. Ces derniers ont reçu leurs diplômes en présence de plusieurs dignitaires mourides dont Serigne Habibou Mbacké. Serigne Saliou Diakhaté de préciser que l’effort de Touba Ca Kanam va au-delà de cet aspect. En effet, il confie que l’association a aussi réfectionné 266 daara et initié le « ndabal daara » qui réduit la mendicité car permettant aux potaches de se restaurer sans quitter leurs locaux. Au total, 6.557 ndongo - daara dans 159 daara en profitent présentement...