TOUBA – Souveraineté alimentaire et revitalisation rurale : le ministère de l’Agriculture tend la main à Touba Ca Kanam

Clairement engagés à travailler ensemble pour renforcer les politiques de souveraineté alimentaire et de revitalisation rurale , le MASAE et Touba Ca Kanam vont harmoniser leurs ambitions à travers une convention que Mabouba Diagne est venu parapher avec les responsables du dahira. C’était ce week-end dans les locaux de la résidence Khadim Rassoul sise à Héliport - Touba. Après échanges avec Serigne Mame Mor Mbacké et ses collaborateurs, le ministre a précisé qu’il s’agira de promouvoir le développement de l’agriculture et de l’élevage dans la cité , au Sénégal et en particulier dans les zones rurales.



Autrement dit , les deux institutions seront appelées à faire valoir leurs expertises et aptitudes pour booster la production agricole en passant par l’industrialisation du secteur et la maîtrise de l’eau. Ce faisant , le Sénégal parviendra à réduire le taux de chômage en offrant des opportunités d’emploi dans l’agriculture pour permettre un retour vers les terroirs. Des propositions qui ont été saluées par l’association, qui a assuré de sa volonté de ne ménager aucun effort pour l’atteinte des objectifs.