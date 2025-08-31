TOUBA – Sourah ( Puuru Mor Lèye) submergée / la colère gronde face aux eaux stagnantes et nauséabondes

À deux pas de la grande mosquée de Touba, les habitants du quartier de Sourah, et plus précisément celles de Puuru Mor Lèye, vivent un calvaire quotidien. Un mystérieux tuyau déverse en continu des eaux pluviales et usées, transformant les rues en marécages insalubres. L’odeur pestilentielle et l’état déplorable de la route rendent toute circulation quasi impossible, attisant la colère d’une population abandonnée à son sort. Ne pouvait plus supporter ce cauchemar, elles sont sorties manifester leur désarroi dans la rue et face aux caméras .
