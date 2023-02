TOUBA- Son véhicule brûlé pour avoir tenu des propos discourtois contre le déguerpissement déroulé par les Baayfaal

« Noble », de son sobriquet qu’on lui connaît le plus, a passé, ce lundi , une après-midi assez compliquée à Touba. Le jeune homme , adepte de Tik-tok , (incarnant parfois le rôle d’entraîneur de foot et s’adonnant des fois à la comédie), peut remercier le Ciel. Alors qu’il était venu, dit-on, pour présenter ses excuses aux Baayfaal pour avoir tenu, sur les réseaux sociaux, des propos jugés discourtois à l’encontre de l’opération de déguerpissement déroulée ces dernières 48 heures, « Noble » l'a échappé belle. Tout de même , son véhicule a été brûlé. Dans un post qu’il a fait, il signale, néanmoins, que ses propos ont été déformés et montés de toutes pièces.