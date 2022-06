TOUBA - Serigne Fallou Mbacké (Transitaire) appuie des populations de Sam Buqatul en eau et en ciment…

Des adductions d’eau de près de 300 mètres et du ciment pour les populations de Touba Sam… Serigne Fallou Mbacké (Transitaire) pose encore de nouveaux jalons dans le cadre de ses activités de solidarité. Son action, malgré qu’il ne verse pas dans la politique, vise quand-même à soutenir le Président Macky Sall et à l’aider à gagner les prochaines élections législatives.



Pour ce faire, il a dépêché une délégation composée de jeunes leaders politiques républicains comme Moussa Thioune de « And Falaat Macky », Diène Guèye Général de l’Apr et Bassirou Mboup de la Cojer. Ces derniers ont aussi remis aux populations du ciment avant de leur servir un discours politique favorable au Président de la République.