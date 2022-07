TOUBA - SERIGNE ABDOU SAMAD MBACKÉ (Fils de Serigne Sidy Mokhtar, 7ème khalife) : « Macky nous a tourné le dos depuis le rappel à Dieu du Khalife »

Fils de Serigne Sidy Mokhtar, Serigne Abdou Samad Mbacké Maty Lèye ne contient pas sa déception. Câblant Dakaractu - Touba, le chef religieux ne s’est pas privé de livrer ses sentiments envers le Président Macky Sall. Son discours est clair à ce sujet : « Je suis déçu par l’homme que je croyais le plus reconnaissant au monde. J’ai tout entendu à cause de lui dans la cour du Khalife. Depuis que mon père a été répondre à l’appel de son Créateur, il nous a oublié. Il nous a tourné le dos. J’ai personnellement l’impression de n’avoir jamais existé ou agi pour lui. Je l’ai soutenu du mieux que je pouvais. Je lui ai fait profiter de ma proximité avec le Khalife et aujourd’hui… (un silence assez assourdissant) ».



Serigne Abdou Samad Mbacké de poursuivre ses confessions. « Merci Dieu, d’avoir fait que je ne compte pas sur lui pour vivre. Mon appartenance à la famille de Serigne Touba me suffit, mais je ne pouvais m’empêcher de lui dire que ma déception est immense. Quand il cherchait le pouvoir, nous avions volontairement choisi de lui venir en appoint. Et nous savons énormément de choses et lui il le sait. »



En perspective des élections législatives, le chef religieux ne cache pas avoir développé un engagement politique en faveur du Président Macky Sall, mais... « Aujourd’hui, il est temps pou moi de changer de position. Macky Sall est, selon certains, ce genre de personnes qui n’ont de considération que pour les adversaires et les ennemis d’aujourd’hui. Ses amis d’hier, il les relègue toujours au second plan. J’avais pris la décision de ne pas parler, mais là, je crois que je ne lui rends pas service en gardant le silence. » Par rapport à sa future position politique, le fils du 7ème Khalife de Touba préfère donner un rendez-vous très proche à Dakaractu. Affaire à suivre…