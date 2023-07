TOUBA / Route de Bélel : Un rallye entre Jakartamen coûte la vie à un jeune père de famille

La mort de ce jeune conducteur de mototaxi « Jakarta » a été terrible. Un jeune père de famille a, en effet, perdu la vie sur la route qui mène vers Bélel. Le drame s’est déroulé dans la nuit du vendredi au samedi, un peu avant minuit. La victime et son concurrent s’étaient lancé un défi : chacun voulant prouver à l'autre qu’il roulait plus vite et que son engin était plus performant. Hélas, « le rallye » a mal fini. Les deux conducteurs se sont accrochés alors qu’ils roulaient à vive allure. L’un est mort sur le coup alors que l’autre est sous soins intensifs à l’hôpital de Touba. La gendarmerie tient l’enquête...