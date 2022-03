TOUBA - Réfection d’une route qui mène vers la mosquée / Cheikh Bass bénit l’action de Serigne Cheikh Abdou Bali et de la Socabeg.

Difficilement pratiquable depuis plusieurs années, (au moins 02), la route qui relie le marché Ocass à la grande mosquée de Touba était devenue un véritable problème pour les populations qui fréquentent l’édifice les vendredis et surtout pendant les magals.



En plus d’être cahoteuse avec les crevasses, celles-ci recevant toutes sortes d’ordures déplacées par le vent, elle gênait les riverains. Avec l’effet de l’eau ruisselante, la rue dégageait parfois une certaine odeur.



Las d’attendre la réfection, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, en collaboration avec la Socabeg du défunt Serigne Mamoune Samb, a finalement pris sur lui la responsabilité de résoudre le problème. Un engagement qui n’a pas été sans susciter chez le porte-parole du Khalife Général des Mourides un réel satisfecit. Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre a, en effet, choisi de se rendre sur les lieux et d’apprécier par lui-même la qualité des travaux non sans saluer l’initiative au nom du Khalife Général des Mourides...