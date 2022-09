TOUBA - Pape Fall (Convention du Baol) annonce la construction d’une maison d’accueil pour malades à côté de …

En marge de la cérémonie de remise de récompenses aux meilleurs bacheliers du Baol à l’initiative de la « Convention du Baol », Pape Fall (qui en est le Président), a annoncé la construction d’une maison d’accueil pour malades qui sera édifiée à côté du nouvel hôpital Ahmadoul Khadim. L’objectif sera de permettre aux patients non encore pris en charge d’avoir un lieu où se reposer le temps d’être admis aux soins. Le bâtiment sera riche de 344 chambres équipées de salles de bain et de cuisine. Se réjouissant de la bénédiction du Khalife Général des Mourides qui a dépêché Serigne Ahmadou Badaoui pour l’accompagner dans cette entreprise, Pape Fall dira nourrir l’ambition d’aider les malades à ne plus être obligés de rester sous le soleil.

La cérémonie s’est déroulée sous la présence de plusieurs personnalités religieuses dont Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole du Patriarche, Serigne Mame Mor Mbacké Mourtadha, Serigne Moustapha Mbacké Gaïndé Fatma, Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Bâ. Il y avait aussi le maire de Mbacké Gallo Bâ qui avait à ses côtés l’adjoint au gouverneur de Diourbel, Oumar Ndiaye.



Pape Fall s’engagera à mettre sur la table une enveloppe de 100 millions pour les besoins de la préparation de l’édition 2023 de la journée de la Convention du Baol.