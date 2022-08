TOUBA - Les 05 députés de Wallu jurent de ne jamais « trahir » les populations et leur coalition.

Abdou Mbacké Dolly, Serigne Cheikh Thioro Mbacké, Cheikh Abdou Mbacké Ndao, Sokhna Astou Mbacké et Sokhna Fatma Mbodj, voilà les 5 candidats qui ont été élus députés à partir de la liste Wallu à l’issue des élections législatives.



En conférence de presse, ils ont de concert juré de ne pas trahir les populations de Touba qui les ont choisis. Il s’agit d’un pacte selon Abdou Mbacké Dolly auquel ils ne failliront jamais.



Cheikh Thioro précisera, en passant, qu’il ignore le mot trahison et que les soupçons qui pèsent déjà sur la sincérité de certains d’entre eux n’a pas sa raison d’être et qu’il restera politiquement toujours fidèle à Ousmane Sonko non sans signaler qu’il n’a de compte à rendre à un autre leader politique.



Serigne Abdou Mbacké Ndao prendra le même engagement. « Nous mériterons votre confiance et vous resterons fidèles! » Wallu se réjouira du fort écart réalisé vis-à-vis de Benno et qui dépasse les 72 000 voix.