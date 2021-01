TOUBA - Le Khalife Général des Mourides suspend ziars et visites pour 2 semaines.

Après avoir recommandé à Serigne Mame Mor Mbacké Falilou d'organiser un récital de Coran et des déclamations de Khassidas et fait faire une déclaration à Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre dans laquelle il invitait les populations à renouer avec les gestes barrières pour stopper cette deuxième vague de la pandémie, le Patriarche de Darou Miname vient de prendre une nouvelle décision.



Serigne Mountakha Mbacké a, en effet, instruit Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké, de faire part de sa décision de suspendre l'ensemble des ziars et visites jusqu'au 22 janvier prochain, soit un gel de 2 semaines. Tous les dahiras ont été invités à se conformer au ndigël au vu de la gravité de la situation imposée par cette pandémie de la Covid-19. Passé ce délai et conformément à l'évolution de la maladie, la décision qui conviendra le mieux sera officialisée, précisera le chef religieux.



Serigne Mountakha Mbacké, ajoutera par le biais de Serigne Cheikh Abdou Latyf, que chaque Sénégalais devra jouer convenablement son rôle pour que le combat contre ce virus soit couronné de succès afin que tout le monde puisse, de nouveau, vaquer à ses occupations...