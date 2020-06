TOUBA : La Banque Outarde du milliardaire Abdoulaye Diao installe sa première agence hors de Dakar dans la cité de Bamba !

Touba va accueillir une nouvelle institution financière. Il s'agit de la Banque Outarde du milliardaire Abdoulaye Diao d' Itoc qui a fini d'ériger un grand bâtiment dans la ville. C'est, en effet, la cité religieuse de Bamba qui a été choisie pour abriter la première agence hors de Dakar de l'institution. Un choix hautement apprécié par les dignitaires religieux qui ont béni le projet. La clé a été remise à Serigne Mountakha par l'entremise de son fils aîné, Serigne Kosso Mbacké, avant de bénéficier des prières de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.



L'agence devrait être fonctionnelle dans une une quinzaine de jours. "Outarde" est une banque d’affaires lancée il y a quelques années et devrait entrer sous peu dans la banque commerciale et de détails. Touba devra servir de tête pont à cette nouvelle stratégie de l’établissement financier qui compte mailler le territoire national. Des villes comme Thiès, Mbour, Saly, Saint-Louis, sont particulièrement ciblées.



La banque compte développer les ouvertures de comptes surtout du côté des opérateurs économiques et des clients PME-PMI. Le président Abdoulaye Diao devrait lui-même effectuer le déplacement à Touba pour ce lancement, d'autant plus que beaucoup d’hommes d’affaires proches des grands milieux mourides ont montré leur enthousiasme de voir Outarde s'ouvrir à la cité religieuse.