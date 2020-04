Le gouverneur de la région de Diourbel, le préfet du département de Mbacké, le sous-préfet de Ndame, le maire de la commune de Touba, les responsables du marché Ocass, les responsables du secteur du transport se sont réunis pour une réunion de toutes les grandes décisions...



Déçue de compter un nouveau cas alors que les deux seuls malades qui restaient encore sous traitement au niveau du Centre de santé étaient convalescents, la cité a décidé de sortir l'artillerie lourde.



Des mesures urgentes ont été prises au sortir de cette réunion de crise. Ainsi, 20 personnes ont été placées en quarantaine dans un hôtel à Mbacké. Ces dernières sont les membres de la famille du commerçant déclaré malade et ceux de son frère, considérés comme lui étant très proches.



Les marchés seront aussi tous fermés à 15 heures et le gouverneur précisera qu'aucune tolérance ne sera de mise. Gorgui Mbaye d'inviter les personnes qui fréquentent le marché Ocass, notamment, de porter des masques. Le secteur du transport urbain sera aussi fouillé et l'arrêté du ministre sera respecté à la lettre, confiera l'autorité. Les transporteurs qui empruntent les sentiers battus pour rallier les régions voisines seront aussi traqués, arrêtés et sanctionnés.