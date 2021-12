TOUBA - Isma Dioum sur la haute trahison : « Juridiquement la pétition et la plainte de Sonko n’ont aucune valeur et politiquement elle n’ont aucun avenir »

Profitant d’une rencontre politique qu’il a tenue avec les femmes de Bby à Touba ce week-end , Isma Dioum n’a pas raté l’occasion de démonter les arguments de Ousmane Sonko et expliquer que les ambitions de ce dernier de faire accuser le Président Macky Sall de haute trahison sont vouées à l’échec. Le conseiller spécial du Chef de l’État convoquait ainsi ses connaissances en droit pour étayer sa position.



« C’est une plainte à la limite ridicule. La pétition, en elle-même, n’a aucune valeur juridique. Et si elle doit passer à l’Assemblée nationale, au vu de la physionomie de l’hémicycle caractérisée par une concordance de majorité entre le législatif et l’exécutif, n’a aucun avenir politique. C’est des chimères », dira-t-il d’emblée avant de définir le terme haute trahison aux yeux des lois.



« La haute trahison n’est pas définie pas notre Constitution. La haute trahison renvoie à des éléments constitutifs universellement connus qui n’ont rien à voir avec les allégations de l’opposition. Il renvoie à une situation où le Président, de façon ostentatoire, bloque l’application des lois et règlements dans un pays. C’est le cas lorsque le Président commet un parjure, c’est à dire quand il trahit de façon avérée les engagements souscrits dans sa prestation de serment ou encore lorsqu'il privilégie les intérêts d’un autre pays au détriment du Sénégal ».



Isma Dioum d’estimer que Sonko et ses camarades devraient travailler à connaître ce que veut dire la haute trahison. C’est une pure plaisanterie... »