TOUBA - Homosexualité comme thème de campagne d’une partie de l’opposition / Sadaga chez les chefs religieux pour sauver les meubles.

« Il n’est pas normal qu’à chaque fois qu’on va vers des élections, des leaders politiques de l’opposition déterrent ce ridicule débat sur l’homosexualité pour coïncer nos candidats alors que les accusations sont fausses tout comme les sous-entendus. » Voilà qui a été la quintessence du message que l’honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga a été porté aux chefs religieux de Touba dont ceux de Guédé et de Sourah. Dans un discours clair, il leur a fait savoir que la position du Chef de l’État sur cette question de l’homosexualité est assez limpide. « Jamais l’homosexualité ne sera légalisée au Sénégal tant qu’il en est le Président de la République. »



Lui et sa délégation ont été notamment reçues par l’imam de Guédé, le Khalife de Guédé Gou Maq et par le préposé aux récitals du Coran au niveau de la grande mosquée de Touba.



REPORTAGE...