TOUBA - Hizbut- Tarquiyah remet au Khalife des Mourides 402 millions de francs et promet de revenir

Le dahira Huzbut- Tarquiyah vient de remettre au Khalife des Mourides une somme de 402 millions de francs. L’argent est un aadiya en apport au Saint homme dans sa volonté de retaper et d’embellir la grande mosquée. « Cette mallette ne contient que la modique somme de 402 millions . C’est juste un premier jet, somme tout insignifiant. C’était pour manifester très rapidement notre volonté d’être à vos côtés, mais nous allons revenir. Tout ce que nous possédons appartient à Serigne Touba et nous en sommes conscients. Permettez que je rende hommage aux femmes qui ont , à elles seules , donné 50 millions de francs » dira Serigne Youssouf Diop, personne morale de la structure. Serigne Mountakha a prié pour le dahira et renouvelé son attachement.