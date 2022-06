TOUBA GOUY-MBIND : Makhtar Diop offre une ambulance au poste de santé et dégaine 10 tonnes de ciment pour la mosquée

Makhtar Diop, HCCT et par ailleurs conseiller municipal de Touba, vient de mettre à la disposition de Gouy - Mbind une ambulance qui lui a été offerte par Doudou Kâ, le Directeur Général de l’AIBD. Il ajoutera une somme d’un million de francs en plus de l'octroi de 10 tonnes de ciment en appoint à la construction de la mosquée érigée chez Serigne Sidy Mokhtar Mbacké. Un geste positivement apprécié par les personnalités qui ont pris la parole. C’est le cas notamment du chef de village, de l’ICP (Infirmier chef du poste de santé), du chef religieux Serigne Cheikh Bara Lahad et des leaders politiques venus massivement prendre part à la rencontre. Citons dans le désordre le ministre conseiller Cheikh Abdou lahad Mbacké Gaïndé Fatma, l’honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga, le maire de Darou Nahim, Cheikh Bara Guèye, son homologue de Keur Maba Diakhou, Abdou Ndiaye etc…