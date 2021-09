TOUBA - ENTRETIEN / Le Directeur de l’hôpital Matlaboul Fawzeini : « Chaque an, nous enregistrons 4.500 naissances, effectuons 120 000 consultations et nous avons investi 620 millions »

À quelques jours du Grand magal, l’hôpital Matlaboul Fawzeini s’impose encore comme l’instrument de santé majeur à Touba. Jadis qualifié par la presse locale de « mouroir de niveau 3 » à cause des difficultés qui submergeaient l’établissement et qui impactaient négativement sur la santé des patients, il semble avoir considérablement évolué. De sa création à aujourd’hui , de l’eau a coulé sous les ponts.



En mars 1994, Touba saluait la pose de la première pierre de ce premier grand établissement public de santé sous le Ndigël de Serigne Saliou Mbacké. Matlaboul Fawzeini, en tant qu'hôpital portant le nom du dahira qui le construisait, sera bâti sur une superficie de 02 hectares pour un coût de 3 milliards 500 millions de francs CFA. C’est en décembre 2005 que le Président Abdoulaye Wade avait décidé de l’ériger en hôpital de niveau 03.



Dans cet entretien que nous accorde le docteur Makhtar Lô (chirurgien, orthopédiste, traumatologue), actuel directeur de l’établissement donnera des chiffres. Il ressort que l’hôpital reste l’un des établissements les plus grands du Sénégal avec 200 lits, 430 agents avec 54 médecins dont 28 spécialistes. L’hôpital effectue 120.000 consultations dans l’année et fait hospitaliser 16.000 dont 6.000 personnes ayant subi une intervention chirurgicale. En terme de naissances, ils sont 4.500 enfants à venir au monde dans l’hôpital. En terme de financement, Makhtar Lô confiera à Dakaractu que, depuis son installation en tant que Directeur, 620 millions ont été investis. ENTRETIEN...