TOUBA - Diène Guèye alias Général brocarde les détracteurs du ministre de l’intérieur et estime qu’il est à équidistance des partis politiques.

Lors de leur manifestation de jeudi sur la place de la Nation à Dakar, plusieurs leaders de Yewwi Askan Wi dont Ousmane Sonko, ont vigoureusement attaqué le ministre de l’intérieur l’accusant de faire dans le militantisme. Des critiques jugées erronées par Diène Guèye alias Général. Le jeune leader politique de l’Apr de Touba estime que « l’opposition a manqué d’honnêteté vis-à-vis de Antoine Felix Abdoulaye Diome. »



Pour Diène Guèye, « le Sénégal enregistre à travers cet homme l’un des meilleurs ministres de l’intérieur de son histoire ». Il poursuit : « Il n’a pas de base politique et n’a jamais été à la quête de poste politique. C’est un fonctionnaire de l’État qui a brillé par son sérieux et son professionnalisme. Et au vu de tout ce qu’il entend comme menace, comme appel à trouble public et émeute, il aurait pu tous les jours jeter en prison des leaders de l’opposition. Pourtant, il ne l’a pas fait. C’est un homme tolérant et carrément à équidistance des chapelles politiques. Par conséquent, il mérite pas ce sarcasme de l’opposition ».



Diène Guèye d’appeler l'opposition à plus de responsabilité dans les actes qu’elle pose. « Nous avons une opposition immature qui excelle dans l’excès de zèle et qui fait perdre du temps à beaucoup de jeunes Sénégalais... »