TOUBA / Détournement de mineure suivi de grossesse : L'accusé reconnaît mais la fille le protège et prend le contre-pied de ses parents.

Parmi les dossiers enrôlés ce jeudi au tribunal de Mbacké, figure cette affaire de détournement de mineure qui a eu lieu au quartier Darou Marnane de Touba et qui a opposé un homme de 23 ans (I.A), à une jeune fille de 17 ans. Le prévenu est poursuivi pour abus sexuel ayant entraîné une grossesse.



Il est donc poursuivi par la mère de B.M qui a porté plainte contre lui. Cependant, même si I.A a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec sa fille, il n'en précise pas moins qu'il ne l'a jamais violé. Il signale aussi avoir entretenu pendant plus de 02 ans. Une relation amoureuse avec la victime qui a toujours été consentante des liaisons eues durant cette période. Il précisera aussi n'avoir jamais été aimé par les parents de la fille qui l'ont même, une fois, conduit à la police.



B M affirmera, devant la barre, que c’est elle qui avait emprunté le téléphone de sa camarade pour appeler I. A et le supplier de se remettre avec elle. Elle déclarera aussi avoir été le voir et le pousser à avoir un rapport sexuel avec elle. Elle déclare, par ailleurs, être tombée enceinte après avoir fait l'acte à plusieurs reprises et même continué à le faire étant enceinte.



Le parquet fera savoir à I.A qu'il s'agit bien d'un détournement de mineure car en droit le mineur ne peut point consentir. Le prévenu prendra 03 mois de prison ferme.