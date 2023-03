TOUBA - Dans « Gëm Sa Bopp » depuis 2018, Cheikh Abdou Mbow tourne la « page Bougane »

Une démission dans les rangs de la coalition « Gëm Sa Bopp » à Touba : Cheikh Abdou Mbow, l’un de ses responsables les plus connus dans la cité religieuse vient de claquer la porte. En conférence de presse avec ses militants ce lundi après-midi, le jeune leader politique confie que sa décision est la résultante d’un manque de considération notoire manifesté à son égard par Bougane Guèye Dani.

Brandissant des messages et autres éléments de preuve, Cheikh Abdou Mbow déplorera l’indifférence affichée par Bougane face à des initiatives politiques qu’il a prises ça et là. « Nous sommes dans Gëm Sa Boo depuis 2018. Mais aujourd’hui, nous avons décidé de tourner le dos à Bougane qui semble ne nous vouer aucun respect. Comment pouvez-vous comprendre qu’il ignore une manifestation que nous avons organisée pour massifier sa coalition et que non seulement il ne vient pas honorer de sa présence la rencontre, mais qu’il se mette à nous dire que c’est un enfant de Darou Khoudoss et qu’il ne cède à aucun chantage. Qu’il sache que le chantage ne fait pas partie de nos activités ». Sans trop perdre de temps, Cheikh Abdou Mbow dira avoir fini de déposer ses baluchons dans la coalition « Panel pour la nouvelle vision des Goorgorlu ».