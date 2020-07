TOUBA DAROU MARNANE / Cheikh Abdou Bali chez Serigne Mbacké Daba Sarr avec l'essentiel des leaders de l’Apr.

Parti pour réaliser un imposant bâtiment dans son fief de Darou Marnane, Serigne Mbacké Daba Sarr a reçu l'apport significatif de Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma.

Le chef religieux et ministre-conseiller du Président de la République a, pour l'occasion, battu le rappel des troupes, réussissant à s'entourer de l'essentiel des leaders politiques de l'Apr. Un moment fort mis à profit par le chef religieux de Darou Marnane, par l'entremise de son porte-parole, de se réjouir des excellentes relations qui continuent de le lier au Président Macky Sall.

Cheikh Abdou Lahad Mbacké était accompagné par un nombre très important de leaders dont la Hcct Madame Mbaye Néné Ndiaye, les anciens députés Baye Maguette Diakhaté et Aïda Gaye, les responsables politiques de renom comme Serigne Moustapha Bousso, Serigne Mame Mbaye Niang, Sokhna Mame Kène, Sokhna Nogaye Diouf, Bassirou Mboup, Abdou Niane, Général Diène Guèye, Serigne Dia, Bathie Sogue, Sokhna Ndioba Mbacké, Serigne Mor Gaye, Moustapha Seck Mao, Bassirou Diagne, Sokhna Mame Diarra Mbacké, Serigne Modou Lô, Baye Modou Sall, Serigne Moussa Thioune, Abdou Fatah Guèye, Cheikh Tidiane Dièye, Sémou Thioune, Serigne Dia, Serigne Fallou Diop Madakaw, Serigne Amsatou Seck, Sokhna Daba Diouf, Mame Mbaye Niang, Sokhna Mame Sayy Mbacké, Serigne Abô Mourtalla Fallou, Serigne Abô Niang etc...