TOUBA - Ce leader parle au Président Macky Sall : « Certains de vos ministres et des directeurs étaient vraiment médiocres... Un 3ème mandat, oui ! Mais... »

Pour Diène Guèye alias "Général", le Président Macky Sall ne réussira jamais tant qu'il ne se fera pas entourer de performants ministres et de directeurs généraux efficaces dans l'action. Profitant d'une rencontre politique organisée à Touba, ce jeune leader politique dit ne plus être en mesure de cacher sa déception.



"L'heure est grave. Le Sénégal devrait depuis longtemps dépasser ce cauchemar auquel on assiste : des jeunes qui affrontent la mer et l'océan pour aller trouver du travail à l'autre bout du monde, faute d'avoir de quoi se mettre sous la dent. Et c'est paradoxal quand on remarque que le Président Macky Sall a mis en place des programmes de création d'emplois et de financement de projets. Nous avons l'Anpej, la direction de l'emploi, le Fongip, la Der, le Faise, le Prodac etc... Par conséquent, il a une politique d'emplois très pertinente mais il est freiné dans la mise en œuvre de sa vision à cause d'un personnel dirigeant médiocre. Il souffre de la carence de certains de ces ministres et Directeurs généraux."



Général Diène Guèye se félicitera de la dissolution de ce gouvernement et invitera le Président de la République à mettre en place une équipe performante capable de dérouler ses programmes. Notre interlocuteur de souhaiter, par ailleurs, que le département de Mbacké soit doté d'un poste ministériel au moins.



Par rapport à la question du 3ème mandat, Diène Guèye ne s'en cachera pas. "Un 3ème mandat, oui ! Nous sommes d'accord, mais nous ne sommes pas d'avis que ce sera l'occasion pour lui de n'élire que des membres de sa famille ou des responsables politiques originaires de Fatick ".