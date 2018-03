TOTAL-Rapport d’activités 2017 : révélations sur Rufisque Offshore Profond (DOCUMENTS)

L'accord conclu par Sall avec Total est une catastrophe pour le Sénégal! Comme nous le savons, Total était l'entreprise qui avait l'offre la plus basse pour Rufisque Offshore Profond («ROP»), mais elle a remporté l'appel d'offres.

Mediareports a signalé un paiement allant jusqu'à 100 millions au Sénégal. Maintenant, il apparaît dans le compte annuel qu'ils ont seulement payé 5 millions de frais d'inscription. Passons à la page 374 des comptes annuels. Exxon nous a payé 70 millions d'euros pour entrer dans 3 blocs en Mauritanie quelques mois plus tard. Math simple Exxon a payé 70 millions de dollars de frais de signature pour 8,4 millions d'acres en Mauritanie. 8,4 millions d'acres équivalent à environ 33 000 km2.

Total a versé 5 millions de dollars pour le POR, soit environ 10 000 km2. Total a payé 500 000 $ par 1 000 km2, Exxon a payé plus de 2 millions de dollars par 1 000 km2. Exxon a donc payé plus de quatre fois plus par km2 en Mauritanie que Total au Sénégal. Total était en forte concurrence et il s'agissait d'un appel d'offres avec plusieurs entreprises. ROP est au milieu de plusieurs découvertes de Kosmos/BP et Cairn. Ça sent le long chemin...





"The agreement Sall made with Total is a disaster for Senegal! As we known, Total were the company that had the lowest bid for Rufisque Offshore Profond (“ROP”), but they won the bidding. Mediareports signaled payment of up to 100 million to Senegal. Now it appears in the annual account that they only paid 5 million in sign on fee.



Turn to page 374 in the annual accounts.



Exxon paid us 70 million to enter 3 blocks in Mauritania some months later.



Simple math. Exxon paid $ 70 million in sign on fee for 8.4 million acres in Mauritania. 8.4 million acres equals about 33,000 km2. Total paid $ 5 million for ROP, which is about 10,000 km2. Total paid $ 500,000 per 1000 km2, Exxon paid more than 2 million dollars per 1000 km2.



Exxon therefore paid more than four times more per km2 in Mauritania than Total did in Senegal. Total was in strong competition and it was a bid round with several companies. ROP is in the middle of several discoveries by Kosmos/BP and Cairn.



This smells long way."