THIAROYE SUR MER / Pape Modou Fall (Directeur de l'Emploi) à la C.A.A.D pour une visite d'imprégnation

Le Directeur de l'Emploi, Monsieur Pape Modou Fall, accompagné de quelques uns de ses collaborateurs, a effectué ce lundi 7 décembre 2020, une visite d'imprégnation à la Coopérative des Aveugles Artisans Diplômés (C.A.A.D) de Thiaroye sur mer. Ce centre a pour principales activités : la fabrication de balais, de brosses et de serpillières.



L'objectif de cette visite était de voir d’une part les opportunités d'accompagnement des artisans aveugles et d'autre part, de tisser un éventuel partenariat dans le cadre de la Convention Nationale État-Employeurs pour faciliter l'accès à l'emploi des jeunes aveugles d’autre part.



Dans ce même sillage, le Directeur a profité de l'occasion pour poser un acte fort en leur octroyant un chèque de "Un million" de francs cfa pour la réfection des locaux et prévoit aussi de les doter de matériel bureautique et les renforcer en ressources humaines (deux agents administratifs, un secrétaire et un comptable) pour faciliter le travail.



Cette sortie s'est déroulée quelques heures après le lancement du projet " Tékéé Jaareem / Diourbel Emergent " à Diourbel avec comme perspective 5.000 financements octroyés aux femmes et 500 emplois aux jeunes.