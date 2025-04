TECNO lance la série CAMON40 au Sénégal à la Place du Souvenir

Cet évènement a regroupé plusieurs invités de prestiges notamment Abba no stress, Jaaw Ketchup, le couple du moment Fallou et sa magnifique épouse Bb Binta, les jeunes et brillants tech lovers CTGHT et Cartaud (Khana ga bagne) et autres influenceurs. Ces différentes stars sénégalaises vont nous expliquer davantage les séries CAMON40 à travers des vidéos sur les spécifications, les nouveautés et expériences du smartphone et de l’IA.