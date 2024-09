TAS tire sur le président de la République : « Il ne respecte pas l’institution parlementaire… »

Le président de la République des Valeurs a tiré sur le premier ministre qui refuse, dit-il, « de venir devant l’Assemblée nationale pour présenter sa déclaration de politique générale. Thierno Alassane Sall estime par ailleurs que, même si les institutions citées sont à supprimer, il y’a plus pertinent à faire notamment les fonds politiques. Mais le plus regrettable, c’est de voir les institutions comme l’Assemblée nationale, être désavouée par l’autorité suprême. Après le communiqué venant de la présidence de la République annonçant le projet de loi portant modification de la constitution, le député Thierno Alassane Sall se désole de voir le président de la République opter pour cette « démarche inélégante » face à l’Assemblée nationale. Cependant, il vote oui pour la suppression du Hcct et du Cese.