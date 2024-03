TAS sur l’amnistie : « Cette loi est un aveu d’échec »

Le président de la République des Valeurs (RV) crache sur le projet de loi qu’il qualifie d’une loi qui montre que le Président Macky Sall a failli à sa mission pour faire la lumière sur tout ce qui s’est passé. « Cette amnistie entre dans le cadre de ce coup d’Etat constitutionnel que nous a servis le Président Macky Sall. C’est un deal politique pour rebattre les cartes et se projeter vers de nouvelles élections » a jugé le député Thierno Alassane Sall qui dit ne pas opter pour le vote de cette loi qui, selon le ministre de la justice, est faite pour la décrispation, le dialogue permanent et le pardon. « Je ne voterai pas cette loi qui d’ailleurs, dans l’exposé des motifs, on ne voit nullement là où vous vous indignez sur ce qui est arrivé aux victimes » regrette TAS.