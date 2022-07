TAS hausse le ton face à And Samm Jikko Yi : « Ces gens devraient s’insurger contre cette violence verbale exécrable contraire à nos mœurs et à la religion! »

« On a tellement insulté dans ce pays, qu’il y a des insulteurs qui à force d’insulter, sont devenus des conseillers municipaux. Ils le savent et on ne leur a jamais entendu faire la moindre protestation dessus! » Telle a été formulée la réponse de Thierno Alassane Sall au collectif And Samm Jikko Yi .



En effet, pour les élections législatives du 31 juillet prochain, le collectif And Samm Jikko avait, devant la presse, présenté le mémorandum soumis aux différentes coalitions en lice.



Il était question pour le coordonnateur Babacar Mboup et les autres membres du collectif, d’inviter à faire le constat sur les carences du pouvoir législatif depuis l’instauration de la 2ème République et d’autre part, de mettre sur la table un ensemble de propositions portant sur des acquis sociaux qui tendent à disparaitre. Il s’agira selon le collectif, de travailler pour la préservation de nos valeurs cardinales, la solidification de nos différentes institutions sociales, religieuses, culturelles, économiques et politiques, dont la criminalisation de l’homosexualité. Cependant, la coalition Aar Sénégal selon le collectif, n’a pas signé la charte contrairement à d’autres coalitions, soucieuses de l’importance de l’assemblée nationale, qui l’ont signé certes avec des réserves.



Dans une intervention à l'occasion de la campagne électorale, Thierno Alassane Sall, tête de liste de la coalition Aar Sénégal, donne sa part de vérité après cette sortie d’And Samm Jikko Yi. « Nous ne sommes pas dans un processus dont on ne sait pas qui sont les juges et quel est leur niveau d’objectivité et d’indépendance vis-à-vis des autres chapelles politiques. Nous avons notre programme et nous savons résolument que nous avons des hommes de valeur qui se distinguent par leur pondération, leur honnêteté, leur sérieux et leur réputation sans tache », a-t-il lancé citant nommément les membres de sa coalition.



La tête de liste de la coalition Aar Sénégal invitera Babacar Mboup et ses amis de laisser le jeu politique se poursuivre et de ne pas hésiter, s’ils veulent faire partie du champ politique, de l’annoncer publiquement.