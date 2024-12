Syrie: 218 morts dans des combats entre forces pro-Ankara et pro-kurdes en trois jours (ONG)

Des combats entre forces pro-Ankara et pro-kurdes ont fait 218 morts en trois jours dans le nord de la Syrie, a indiqué mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).



Selon l'ONG, "218 membres des forces pro-kurdes et des factions pro-Ankara ont été tués au cours de trois jours de combats à Manbij et dans ses environs", où les factions soutenues par la Turquie ont lancé une offensive, à la faveur de laquelle "elles ont pu entrer à Manbij et se déployer dans sa région". L'OSDH a ajouté que les combats se poursuivaient dans la région de Raqa.