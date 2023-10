Suspension de leurs activités au sein de Bby: Mohamed Ndiaye Rahma demande à ses militants de resserrer les rangs et les console avec un financement de 100 millions de Fcfa

À l'occasion d'un rassemblement organisé par la responsable politique Fatou Niang Bour Nguéwel afin de remettre ses parrainages( 3.500 parrains) à son mentor Mohamed Ndiaye Rahma, ce dernier en a profité pour se prononcer sur la décision de ses partisans de geler toutes leurs activités politiques au sein de Bby.



Après avoir rappelé leurs doléances liées à l'absence de financement et au dispatching des postes de responsabilité, le ministre-conseiller a déclaré que cet appel n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que le plus important est de patienter en resserrant davantage les rangs au sein de la majorité présidentielle.



Il a également annoncé un financement de 100 millions de Fcfa qu'il compte mettre à la disposition de sa sensibilité à Kaolack.



Par ailleurs, il a demandé à ses militants de ne pas répondre aux attaques dirigées contre sa personne. " Investissons le terrain, c'est le plus important...", a-t-il indiqué.