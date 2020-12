Suppression ville de Dakar : Babacar Thioye Bâ renvoie le ministre Oumar Gueye au chapitre 5 et aux articles 167 à 187 du CGCT.

C’est une réponse cinglante qu'a servie Babacar Thioye Bâ, conseiller politique de Khalifa Sall, au ministre des Collectivités Territoriales. Oumar Guèye, invité de l’émission Jury du dimanche, a indiqué qu'en perspective des élections locales, la ville de Dakar n’a plus sa raison d’être du fait le code des collectivités ne reconnaît que deux entités à savoir le département et la commune.







En réponse, le camp de Khalifa Sall nous a envoyé un communiqué. « Je renvoie le ministre Oumar Gueye à ses lectures, notamment au chapitre 5 et aux articles 167 à 187 du CGCT qui traitent de la ville, de la formation de ses organes, de ses compétences, de ses finances et de ses relations avec les communes et au décret n° 2014-830 du 30 juin 2014 portant création des Villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès » lit-on dans le texte.







Le texte précise que la déclaration du Ministre Oumar Guèye « est une énormité ». Car, c'est « soit de la mauvaise foi caractérisée, soit une ignorance coupable des dispositions qui régissent la décentralisation dans notre pays. Dans les deux cas, c'est inexcusable pour un ministre de la République ».







Cependant, précise le conseiller politique de Khalifa Sall que le ministre veut se cacher derrière cette manœuvre pour exécuter le plan ourdi. « Il ne faut pas se cacher derrière de fausses justifications et des arguments sans fondement textuel pour préparer et manipuler l'opinion à un recul démocratique et à une régression de notre politique de décentralisation. C'est de la désinformation pour justifier des manœuvres politiciennes, une nouvelle manipulation des textes sur la décentralisation et un déni de démocratie », note le texte.